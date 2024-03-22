Макарова Анисья Николаева
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Николай Иванов
Мать: Параскева Фионова
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
30.01.1852
Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа Фаддеева
Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 161 РС помещичьих крестьян Спасского уезда 1858г.
Рождение ребёнка
06.08.1860
Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 126 МК Клинское 1860г
Рождение ребёнка
26.09.1861
Сын: Макаров Григорий Фаддеевич
Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Смерть
До 1864