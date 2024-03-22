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Макарова Анисья Николаева

Место рождения

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Николай Иванов

Мать: Параскева Фионова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Макаров Фаддей Макаров

Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1853

Сын: Макаров Василий Фаддевич

Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа Фаддеева

Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 161 РС помещичьих крестьян Спасского уезда 1858г.
Рождение ребёнка
06.08.1860

Сын: Макаров Максим Фаддеев

Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 126 МК Клинское 1860г
Рождение ребёнка
26.09.1861

Сын: Макаров Григорий Фаддеевич

Отец ребёнка: Макаров Фаддей Макаров

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Смерть
До 1864
Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
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