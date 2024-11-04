Перова (Николина) Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Николин Василий Феодоров (Можаровский)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перов Иоанн Симеонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов
Рождение ребёнка
27.05.1848
Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Перов Петр Иванович
Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов
Смерть
Неизвестно