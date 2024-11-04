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Перова (Николина) Александра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1848 г.р.
1855 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Николин Василий Феодоров (Можаровский)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Иоанн Симеонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов

Рождение ребёнка
27.05.1848

Сын: Перов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Перов Петр Иванович

Отец ребёнка: Перов Иоанн Симеонов

Смерть
Неизвестно

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