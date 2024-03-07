Шорикова (??) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорикова (??) Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агрипена Тимофеевна

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Шориков Давид Тимофеев

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шориков Тимофей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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