Шорикова (??) Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агрипена Тимофеевна
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно