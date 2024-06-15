Монастырская Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моностырский Как Отдали Сухарев Иван Иваноч
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моностырский Харитон Иванович
Отец ребёнка: Монастырский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Месняков Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мяснякова Раиса Филиповна
Отец ребёнка: Месняков Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Месняков Филип
Рождение ребёнка
15.02.1898
Дочь: Кулешова Анна Иванова
Отец ребёнка: Монастырский Иван
Смерть
?.12.?