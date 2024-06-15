Монастырская Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монастырская Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моностырский Как Отдали Сухарев Иван Иваноч

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моностырский Харитон Иванович

Отец ребёнка: Монастырский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Месняков Филип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мяснякова Раиса Филиповна

Отец ребёнка: Месняков Филип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясняков Петр Филипович

Отец ребёнка: Месняков Филип

Рождение ребёнка
15.02.1898

Дочь: Кулешова Анна Иванова

Отец ребёнка: Монастырский Иван

Смерть
?.12.?

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