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Sysoeva (Polyasheva) Anna

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Место рождения

Arkhangelsk, Russia

Дата рождения

14.11.1891

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1891

Отец: Polyashev Mikhail

Мать: Polyasheva Ekaterina

Arkhangelsk, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1917

Сын: Sysoev Yuriy

Отец ребёнка: Sysoev Alexey

Orekhovo-Zuevo, Russia
Рождение ребёнка
06.06.1925

Дочь: Vlasova Renata

Отец ребёнка: Sysoev Alexey

Смерть
1959
Orekhovo-Zuevo, Russia
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