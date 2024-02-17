Sysoeva (Polyasheva) Anna
Место рожденияArkhangelsk, Russia
Дата рождения14.11.1891
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1891
Отец: Polyashev Mikhail
Мать: Polyasheva Ekaterina
Arkhangelsk, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1917
Сын: Sysoev Yuriy
Отец ребёнка: Sysoev Alexey
Orekhovo-Zuevo, Russia
Рождение ребёнка
06.06.1925
Дочь: Vlasova Renata
Отец ребёнка: Sysoev Alexey
Смерть
1959
Orekhovo-Zuevo, Russia