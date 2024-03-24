Колодина Агрепина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодина Агрепина Максимовна

Место рождения

Лысые Горы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысые Горы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шамаева Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Левина Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Левин Алексей Трифонович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ядрошникова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Левин Алексей Трифонович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Белоусова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Левин Алексей Трифонович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катюк Елена

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Алексей Трифонович

Смерть
1961
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