Колодина Агрепина Максимовна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шамаева Анастасия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Левина Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Левин Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ядрошникова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Левин Алексей Трифонович
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Белоусова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Левин Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катюк Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961