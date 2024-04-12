Алевсет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Алевсетовна
Мать ребёнка: Гюльзар(Гюли)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асад Алевсетович
Мать ребёнка: Гюльзар(Гюли)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алевсетовна
Мать ребёнка: Гюльзар(Гюли)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гюльзар(Гюли)
Смерть
Неизвестно