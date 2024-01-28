Константинов Никита
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1809 ст.
Сын: Константинов Семён Никитич
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 44
Рождение ребёнка
15.04.1809 ст.
Дочь: Константинова Ирина Никитична
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 44
Смерть
Неизвестно