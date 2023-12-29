Черноземов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1972
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Черноземов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноземов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Черноземова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноземова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноземова Софья
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Черноземов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна
Рождение ребёнка
31.12.1925
Смерть
1972