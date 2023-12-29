Черноземов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноземов Алексей Алексеевич

Черноземов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Черноземов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноземов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Черноземова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноземова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноземова Софья

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Черноземов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна

Рождение ребёнка
31.12.1925

Дочь: Дешукова (Черноземова) Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна

Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.