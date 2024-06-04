(Смирнова) Марья Захарова
Место рожденияпоч. Козьминской Смирнова, погост на Сорвишских горах, вотчины Предтеченского монастыря, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710