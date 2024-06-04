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(Смирнова) Марья Захарова

Место рождения

поч. Козьминской Смирнова, погост на Сорвишских горах, вотчины Предтеченского монастыря, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Сын Смирного Захар (Захарко) Симанов

Мать: Смирнова Ксения Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710

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