Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти06.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осетрина (Куклова) Анастасия
Отец ребёнка: Куклов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куклова) Анифия
Отец ребёнка: Куклов Петр
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Куклов Петр
Рождение ребёнка
18.10.1865
Сын: Куклов Яков
Отец ребёнка: Куклов Петр
Рождение ребёнка
02.10.1868
Дочь: (Куклова) Евлампия
Отец ребёнка: Куклов Петр
Рождение ребёнка
09.07.1873
Сын: Куклова Гавриил
Отец ребёнка: Куклов Петр
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1876
Дочь: (Куклова) Анна
Отец ребёнка: Куклов Петр
Смерть
06.03.1906