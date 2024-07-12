Ровнин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1862
Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
19 апреля 1862 года 556 опись2 дело 213. «Владимирской семинарии села Венца студент Иван Ровнин (27)первым браком, православного вероисповедания. Погоста Дмитриевского священническая дочь Елизавета Е... Показать все