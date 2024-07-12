Ровнин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровнин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1862

Жена: Ровнина (Волоцкая) Елизавета Евграфовна

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
19 апреля 1862 года 556 опись2 дело 213. «Владимирской семинарии села Венца студент Иван Ровнин (27)первым браком, православного вероисповедания. Погоста Дмитриевского священническая дочь Елизавета Е... Показать все

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