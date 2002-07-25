Ракитина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1940
Дата смерти25.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1940
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.03.1960
Дочь: Степанова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Ракитин Иван
Рождение ребёнка
27.02.1963
Дочь: Клочкова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Ракитин Иван
Рождение ребёнка
24.08.1965
Отец ребёнка: Ракитин Иван
Рождение ребёнка
23.10.1975
Сын: Чибирев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Чибирев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1978
Дочь: Гришанина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Чибирев Владимир Петрович
Смерть
25.07.2002