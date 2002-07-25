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Ракитина Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1940

Дата смерти

25.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1940

Отец: не указан

Мать: Болышова Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чибирев Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.03.1960

Дочь: Степанова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Ракитин Иван

Рождение ребёнка
27.02.1963

Дочь: Клочкова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Ракитин Иван

Рождение ребёнка
24.08.1965

Сын: Ракитин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ракитин Иван

Рождение ребёнка
23.10.1975

Сын: Чибирев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Чибирев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1978

Дочь: Гришанина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Чибирев Владимир Петрович

Смерть
25.07.2002

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