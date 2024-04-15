Чернова (Свиридова) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Свиридова) Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

27.06.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1868 ст.

Муж: Чернов Николай Леонтьевич

Хотень, Сумська область
Поручители по жениху - Иван Хомутенко, Демид (Лесниченко?), по невесте - Илья Простатин и Василий Чернов | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3... Показать все
Восприемник
15.05.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Дамианович Будаков
Восприемник
09.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Карпович Симоненко
Восприемник
16.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Тимофеевна Куриленко
Восприемник
13.10.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Дмитриевна Пархоменко
Восприемник
09.03.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Денисовна Шевченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
27.06.1881 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от горловой чахотки
Похороны
29.06.1881 ст.
на общественном кладбище
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