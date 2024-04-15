Чернова (Свиридова) Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти27.06.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.04.1868 ст.
Поручители по жениху - Иван Хомутенко, Демид (Лесниченко?), по невесте - Илья Простатин и Василий Чернов | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3... Показать все
Восприемник
15.05.1870 ст.
Федор Дамианович Будаков
Восприемник
09.02.1874 ст.
Федор Карпович Симоненко
Восприемник
16.02.1874 ст.
Евдокия Тимофеевна Куриленко
Восприемник
13.10.1874 ст.
Параскева Дмитриевна Пархоменко
Восприемник
09.03.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Денисовна Шевченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1881 ст.
Причина смерти: от горловой чахотки
Похороны
29.06.1881 ст.
на общественном кладбище