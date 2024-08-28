(Абдрахманова) Вазифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдрахманова) Вазифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суяргулов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Мухаметзянова) Магрифа

Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Мухаметзянова) Маргуба

Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мухаметзянов Абдулкадыр

Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мухаметзянов Абдулбасыр

Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Мухаметзянова) Маймуна

Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Мухаметзянова) Марзян

Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Мухаметзянова) Фейруза

Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян

Смерть
Неизвестно

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