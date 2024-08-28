(Абдрахманова) Вазифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суяргулов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Мухаметзянова) Магрифа
Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Мухаметзянова) Маргуба
Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Мухаметзянова) Маймуна
Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Мухаметзянова) Марзян
Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Мухаметзянова) Фейруза
Отец ребёнка: Суяргулов Мухаметзян
Смерть
Неизвестно