Петрова Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
09.05.1883
Муж: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1884
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1885
Дочь: Петрова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1886
Дочь: Петрова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1889
Дочь: Петрова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1892
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1895
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1896
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Смерть
После 1896
Рождение ребёнка
12.07.1900
Дочь: Петрова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович