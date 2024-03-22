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Петрова Феодосия Ивановна

Место рождения

Вылеги, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Вылеги, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
09.05.1883

Муж: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.04.1884

Сын: Петров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.09.1885

Дочь: Петрова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.11.1886

Дочь: Петрова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.07.1889

Дочь: Петрова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.05.1892

Сын: Петров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.04.1895

Сын: Петров Степан Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.04.1896

Сын: Петров Василий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1896
Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.07.1900

Дочь: Петрова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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