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Барзуков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Барзуков Иван Николаевич

Мать: Барсукова Мария Павловна

15.08.1913 Павел Иванович женился на Марии Герасимовой из дер. Мякинино. Свидетели по жениху: из дер. Силифоново Федор Гаврилов Барзуков и Григорий Степанов. По невесте: из дер. Зубово Егор Павлов Бил... Показать все
Смерть
Неизвестно
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