Барзуков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Барзуков Иван Николаевич
Мать: Барсукова Мария Павловна
15.08.1913 Павел Иванович женился на Марии Герасимовой из дер. Мякинино. Свидетели по жениху: из дер. Силифоново Федор Гаврилов Барзуков и Григорий Степанов. По невесте: из дер. Зубово Егор Павлов Бил... Показать все
Смерть
Неизвестно