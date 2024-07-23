Мясникова Устинья Михайловна 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мясникова Устинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1813

Сын: Мясников Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно

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