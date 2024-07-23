Мясникова Устинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мясников Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: не указан
Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно