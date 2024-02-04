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Соколов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1917

Отец: Соколов Василий

Мать: Соколова Ефрасинья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1953

Сын: Соколов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Тарбеева-Соколова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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