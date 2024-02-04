Соколов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1917
Отец: Соколов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1953
Сын: Соколов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Тарбеева-Соколова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно