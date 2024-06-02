Воробьев Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1943
Смерть
1944
Рождение ребёнка
1946