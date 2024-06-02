Воробьев Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Захар Сергеевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Захар Сергеевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Захар Сергеевич

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Захар Сергеевич

Смерть
1944
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Захар Сергеевич

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