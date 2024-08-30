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Григоров Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григоров Фёдор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рачкова (Григорова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Григоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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