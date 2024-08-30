Григоров Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григоров Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рачкова (Григорова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Григоров Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно