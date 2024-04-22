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Арапов Николай Самсонович

Место рождения

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Арапов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Арапова Екатерина Поликарповна

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арапова Екатерина Поликарповна

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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