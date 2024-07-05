Ванюшин Сергей Евфимиев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ванюшин Сергей Евфимиев

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Любовь Тихонов

Рождение ребёнка
09.06.1904

Сын: Ванюшин Василий Сергеев

Мать ребёнка: Савенкова Любовь Тихонов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1911

Дочь: Ванюшина Ираида Сергеева

Мать ребёнка: Савенкова Любовь Тихонов

Серпухов, Серпухов, Московская область
с. Юрятина кр. Иванъ Ѳедотовъ Савенков с. Глазечни кр. Марія Никитина Грушина
Смерть
Неизвестно

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