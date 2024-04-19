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Андриянов Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1939

Отец: Андриянов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1960

Сын: Андриянов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Андриянова Нина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1965

Сын: Андриянов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Андриянова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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