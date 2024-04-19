Андриянов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1939
Отец: Андриянов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1960
Сын: Андриянов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Андриянова Нина Ивановна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1965
Сын: Андриянов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Андриянова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно