Федякова (Кондакова) Ирина Гавриловна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Федякова (Кондакова) Ирина Гавриловна

Автор
ИБ
Бондарева И.

женский, родилась 1901, Карай-Марьино, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

умерла 25.02.1969

Мать
Екатерина МинаевнаНеизвестно г.р.
Отец
Фаддев Гаврил АндреевичНеизвестно г.р.
Супруги
Федяков Макар Ильич1905 г.р.
Дети
Федяков Александр Макарович09.12.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Фаддев Гаврил Андреевич

Мать: Екатерина Минаевна

Карай-Марьино, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Макар Ильич

Рождение ребёнка
09.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич

Варваринка 2-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич

Рождение ребёнка
06.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич

Варваринка 2-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
28.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич

Рождение ребёнка
20.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич

Рождение ребёнка
09.12.1937

Сын: Федяков Александр Макарович

Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич

Рождение ребёнка
24.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич

Смерть
25.02.1969

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