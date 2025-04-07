Федякова (Кондакова) Ирина Гавриловна
женский, родилась 1901, Карай-Марьино, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
умерла 25.02.1969
МатьЕкатерина МинаевнаНеизвестно г.р.
ОтецФаддев Гаврил АндреевичНеизвестно г.р.
Супруги
Федяков Макар Ильич1905 г.р.
Дети
Федяков Александр Макарович09.12.1937 г.р.
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Рождение
1901
Отец: Фаддев Гаврил Андреевич
Мать: Екатерина Минаевна
Карай-Марьино, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федяков Макар Ильич
Рождение ребёнка
09.09.1926
Варваринка 2-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.04.1930
Рождение ребёнка
06.04.1932
Варваринка 2-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.04.1934
Рождение ребёнка
20.04.1936
Рождение ребёнка
09.12.1937
Сын: Федяков Александр Макарович
Отец ребёнка: Федяков Макар Ильич
Рождение ребёнка
24.11.1940
Смерть
25.02.1969