Василий Яковлевич
Место рожденияНивы д.
Дата рождения1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1898
Жена: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
18.11.1898
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
02.10.1901
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
26.07.1903
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
25.12.1904
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
18.10.1906
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никитична