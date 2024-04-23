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Василий Яковлевич

Место рождения

Нивы д.

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
18.11.1898

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
02.10.1901

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
18.10.1906

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

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