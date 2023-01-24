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Тюрин Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

22.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Тюрин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Тюрина (Тюрина) Агафья

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина (Тюрина) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Геннадий

Мать ребёнка: Тюрина (Тюрина) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тюрина) Мария

Мать ребёнка: Тюрина (Тюрина) Агафья

Смерть
22.06.1942

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