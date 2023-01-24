Тюрин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти22.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Тюрин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Тюрина (Тюрина) Агафья
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина (Тюрина) Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Геннадий
Мать ребёнка: Тюрина (Тюрина) Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тюрина) Мария
Мать ребёнка: Тюрина (Тюрина) Агафья
Смерть
22.06.1942