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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Старостин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Старостин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня Ивановна
Отец ребёнка: Старостин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова (Старостина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Старостин Иван
Рождение ребёнка
12.07.1903
Дочь: Сергеева (Старостина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Старостин Иван