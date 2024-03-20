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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Егор Иванович

Отец ребёнка: Старостин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Старостин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня Ивановна

Отец ребёнка: Старостин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова (Старостина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Старостин Иван

Рождение ребёнка
12.07.1903

Дочь: Сергеева (Старостина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Старостин Иван

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