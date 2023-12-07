Малинина Эмилия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
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Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.
Дочь: Малинина Наталия
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная. Антипьевская церковь. Восприемники мещанская жена Ольга Гаврилова Гусева и мещанин Макарий Николаев Козин.
Смерть
Неизвестно