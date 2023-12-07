Малинина Эмилия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинина Эмилия Алексеевна

Малинина Эмилия Алексеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Малинин Алексей Иванович

Мать: Малинина Любовь Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Начало имени обрезано - проверить.
Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.

Дочь: Малинина Наталия

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Незаконнорожденная. Антипьевская церковь. Восприемники мещанская жена Ольга Гаврилова Гусева и мещанин Макарий Николаев Козин.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.