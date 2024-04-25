Манин Григорий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манин Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Дочь: Панкова (Манина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно