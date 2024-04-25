Манин Григорий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манин Григорий Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манин Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Дочь: Панкова (Манина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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