Юдина Пелагея Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдина Пелагея Ивановна

Место рождения

Село Заплавное Ленинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Заплавное Ленинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Николай Федорович

Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович

Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Ченина (Юдина) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Юдин Иван Федорович

Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович

Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Юдин Василий Федорович

Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович

Смерть
09.09.1950

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