Юдина Пелагея Ивановна
Место рожденияСело Заплавное Ленинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.09.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Заплавное Ленинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Ченина (Юдина) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Юдин Иван Федорович
Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович
Рождение ребёнка
25.08.1924
Отец ребёнка: Юдин Федор Капитонович
Смерть
09.09.1950