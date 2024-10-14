Новиков Иван Степанович Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Иван Степанович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1830

умер 25.08.1897

Отец
Новиков Степан АлексеевичОколо 1807 г.р.
Мать
Новикова (Тарасова) Прасковья Андриановна1811 г.р.
Супруги
Новикова (?Алджикина) Агафья ТарасовнаОколо 1833 г.р.
Дети
(Новикова) Наталья Ивановна1854 г.р.
Дурнева (Новикова) Анна ИвановнаОколо 1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Новиков Степан Алексеевич

Мать: Новикова (Тарасова) Прасковья Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Бракосочетание
1852

Жена: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Новикова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Дурнева (Новикова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Новикова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Новиков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: (Новикова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Смерть
25.08.1897

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