Новиков Иван Степанович
мужской, родился Около 1830
умер 25.08.1897
ОтецНовиков Степан АлексеевичОколо 1807 г.р.
МатьНовикова (Тарасова) Прасковья Андриановна1811 г.р.
Супруги
Новикова (?Алджикина) Агафья ТарасовнаОколо 1833 г.р.
Дети
(Новикова) Наталья Ивановна1854 г.р.
Дурнева (Новикова) Анна ИвановнаОколо 1857 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Новикова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Дурнева (Новикова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Новикова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: (Новикова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна
Смерть
25.08.1897