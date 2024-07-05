Рзянина (Косьяненко) Ольга Алексеева
Место рожденияРуднянский,Рудня, Волгоградская
Дата рождения02.07.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1918
Руднянский,Рудня, Волгоградская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзянина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Рзянин Василий Александрович
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзянина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Рзянин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рзянин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Рзянин Василий Александрович
Рудня, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно