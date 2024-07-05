Рзянина (Косьяненко) Ольга Алексеева 02.07.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рзянина (Косьяненко) Ольга Алексеева

Место рождения

Руднянский,Рудня, Волгоградская

Дата рождения

02.07.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1918

Отец: Косьяненко Алексей Николаевич

Мать: Косьяненко Анастасия Романовна

Руднянский,Рудня, Волгоградская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рзянин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзянина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Рзянин Василий Александрович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзянина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Рзянин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рзянин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Рзянин Василий Александрович

Рудня, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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