Ильичев Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1939
Дата смерти23.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1965
Сын: Ильичев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Ильичева (Андреева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1970
Дочь: Ильичева Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Ильичева (Андреева) Анна Алексеевна
Смерть
23.02.1980