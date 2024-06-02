Ильичев Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичев Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1939

Дата смерти

23.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильичева (Андреева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.07.1965

Сын: Ильичев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Ильичева (Андреева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1970

Дочь: Ильичева Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Ильичева (Андреева) Анна Алексеевна

Смерть
23.02.1980

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