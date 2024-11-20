Кустова-Слепчук Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1924
Дата смерти02.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924
Отец: Кустов Семен Акимович
Мать: -Кустова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1949
Сын: Слепчук Валерий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.02.1959
Дочь: Слепчук Елена Андреевна
Отец ребёнка: Слепчук Андрей Васильевич
Смерть
02.12.1986