Кустова-Слепчук Анна Семеновна 19.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кустова-Слепчук Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1924

Дата смерти

02.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924

Отец: Кустов Семен Акимович

Мать: -Кустова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепчук Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1949

Сын: Слепчук Валерий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.02.1959

Дочь: Слепчук Елена Андреевна

Отец ребёнка: Слепчук Андрей Васильевич

Смерть
02.12.1986

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