Резников Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резников Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резников Никифор

Мать: Резникова Татьяна

Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Резников Сергей

Мать ребёнка: Резникова Ирина

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резникова Ирина

Смерть
Неизвестно
Белгород-Днестровский, Одеська область
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