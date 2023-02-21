Резников Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Резников Никифор
Мать: Резникова Татьяна
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сын: Резников Сергей
Мать ребёнка: Резникова Ирина
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резникова Ирина
Смерть
Неизвестно
Белгород-Днестровский, Одеська область