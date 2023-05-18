Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Александр Григорьевич
Мать: Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно