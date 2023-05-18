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Андрей Александрович

Место рождения

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Александр Григорьевич

Мать: Василиса Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Андреевна

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Глухое, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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