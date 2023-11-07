Колесникова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1923

Сын: Колесников Иван Данилович

Отец ребёнка: Колесников Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жиганова Антонина Даниловна

Отец ребёнка: Колесников Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Леонид Данилович

Отец ребёнка: Колесников Данил

Смерть
Неизвестно
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