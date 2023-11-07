Колесникова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1923
Сын: Колесников Иван Данилович
Отец ребёнка: Колесников Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жиганова Антонина Даниловна
Отец ребёнка: Колесников Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Леонид Данилович
Отец ребёнка: Колесников Данил
Смерть
Неизвестно