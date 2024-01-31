Прибылова (Пискарева) Гликерия (Лукерья) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти17.11.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Для Прибыловых-Пискарёвых Ирина Потом удалить
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Бракосочетание
22.10.1872
МАРФИНО СЕЛО, РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ
Рождение ребёнка
18.03.1874
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
21.10.1875
Сын: Прибылов Иаков (Яков) Никитин
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
17.05.1878
Дочь: Прибылова Александра Никитина
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
05.10.1880
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
02.10.1883
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
14.02.1887
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
22.10.1889
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Смерть
17.11.1889
Умерла в 38 лет от простуды после родов