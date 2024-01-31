Прибылова (Пискарева) Гликерия (Лукерья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибылова (Пискарева) Гликерия (Лукерья) Ивановна

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

17.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Пискарев Иван Алексеевич

Мать: Пискарева Феодосия Тимофеевна

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Для Прибыловых-Пискарёвых Ирина Потом удалить

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
22.10.1872

Муж: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
МАРФИНО СЕЛО, РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ
Рождение ребёнка
18.03.1874

Сын: Прибылов Василий Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1875

Сын: Прибылов Иаков (Яков) Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1878

Дочь: Прибылова Александра Никитина

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Прибылов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1883

Сын: Прибылов Сергей Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
14.02.1887

Сын: Прибылов Федор Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Прибылов Павел Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Смерть
17.11.1889
Марфино, Мытищи, Московская область
Умерла в 38 лет от простуды после родов

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