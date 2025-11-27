Грошева (Штенгер) Вера Кирилловна
женский, родилась 1895, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 1978, Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Супруги
Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич06.04.1895 г.р.
Дети
Грошев (Кропоткин) Алексей Иванович1919 г.р.
Грошев (Кропоткин) Сергей Иванович1921 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Грошева (Кропоткина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Грошев (Кропоткин) Илья Иванович
Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Грошев (Кропоткин) Иван Иванович
Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич
Смерть
1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область