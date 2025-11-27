Грошева (Штенгер) Вера Кирилловна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грошева (Штенгер) Вера Кирилловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1895, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 1978, Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Супруги
Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич06.04.1895 г.р.
Дети
Грошев (Кропоткин) Алексей Иванович1919 г.р.
Грошев (Кропоткин) Сергей Иванович1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Грошев (Кропоткин) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Грошев (Кропоткин) Сергей Иванович

Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Грошева (Кропоткина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Грошев (Кропоткин) Илья Иванович

Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Грошев (Кропоткин) Иван Иванович

Отец ребёнка: Грошев (Кропоткин) Иван (Сергей) Алексеевич

Смерть
1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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