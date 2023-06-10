Кулешов с Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулешов Гаврила
Мать: Кулешова а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов с
Мать ребёнка: Кулешова а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов с
Мать ребёнка: Кулешова а
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулешова а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Виктор
Мать ребёнка: Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя