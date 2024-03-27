Габдулкадыйр Ахматгалим Улы
Место рожденияд.Уют Сабинского р-на РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саида
Рождение ребёнка
?.08.1924
Рождение ребёнка
04.03.1931
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно