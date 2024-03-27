Габдулкадыйр Ахматгалим Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулкадыйр Ахматгалим Улы

Место рождения

д.Уют Сабинского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыров Накип Кадырович

Мать ребёнка: Саида

Рождение ребёнка
?.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саида

Рождение ребёнка
04.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саида

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саида

Смерть
Неизвестно

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