Пелагея Гаврилова
Место рожденияс.Глебково Веневского уезда Тульской губернии дворянская дочь
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1770
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Стефанида Денисова
Отец ребёнка: Терехов Денис Арефеев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Яков Денисов Терехов
Отец ребёнка: Терехов Денис Арефеев
Смерть
Неизвестно