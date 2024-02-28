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Пелагея Гаврилова

Место рождения

с.Глебково Веневского уезда Тульской губернии дворянская дочь

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1770

Муж: Терехов Денис Арефеев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Стефанида Денисова

Отец ребёнка: Терехов Денис Арефеев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Яков Денисов Терехов

Отец ребёнка: Терехов Денис Арефеев

Смерть
Неизвестно

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