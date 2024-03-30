Дерека (Ярмак) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерека (Ярмак) Параскева Ефимовна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

14.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905

Отец: Ярмак Ефимий Иванович

Мать: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дерека Иван Дионисьевич

Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерека Ольга Дионисьевна

Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерека Борис Дионисьевич

Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерека Анатолий Дионисьевич

Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерека Виталий Дионисьевич

Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерека Дионисий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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