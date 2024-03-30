Дерека (Ярмак) Параскева Ефимовна
Место рождения
Дата рождения14.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905
Отец: Ярмак Ефимий Иванович
Мать: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерека Ольга Дионисьевна
Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерека Анатолий Дионисьевич
Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерека Виталий Дионисьевич
Отец ребёнка: Дерека Дионисий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно