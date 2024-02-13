Зайнутдинов Фатых Макар (Мэкэр) улы д.Та
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макар (Мэкэр)
Рождение ребёнка
15.08.1932
Сын: Фатыхов Салихзан Фатыхович
Мать ребёнка: Зайнутдинова Газиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вроде Жили В Перми Мидхат Фатыхович Старший брат
Мать ребёнка: Зайнутдинова Газиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнутдинов Хафиз Фатыховчи Москва
Мать ребёнка: Зайнутдинова Василя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнутдинова Василя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдуллина Нурания Фатыховна Старшая сестра Донецк Макеевка
Мать ребёнка: Зайнутдинова Газиза
Смерть
Неизвестно