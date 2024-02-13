Зайнутдинов Фатых Макар (Мэкэр) улы д.Та — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнутдинов Фатых Макар (Мэкэр) улы д.Та

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар (Мэкэр)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1932

Сын: Фатыхов Салихзан Фатыхович

Мать ребёнка: Зайнутдинова Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вроде Жили В Перми Мидхат Фатыхович Старший брат

Мать ребёнка: Зайнутдинова Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнутдинов Хафиз Фатыховчи Москва

Мать ребёнка: Зайнутдинова Василя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнутдинова Василя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдуллина Нурания Фатыховна Старшая сестра Донецк Макеевка

Мать ребёнка: Зайнутдинова Газиза

Смерть
Неизвестно
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