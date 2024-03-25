Корешкова Устинья Корниловна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
21.01.1855
Отец ребёнка: Корешков Степан Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1857
Отец ребёнка: Корешков Степан Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1867
Дочь: Корешкова Мария Степановна
Отец ребёнка: Корешков Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно