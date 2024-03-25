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Корешкова Устинья Корниловна

Место рождения

Малое Шубацкое, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шубацкое, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Корешков Ефим Степанович

Отец ребёнка: Корешков Степан Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1857

Сын: Корешков Егор Степанович

Отец ребёнка: Корешков Степан Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1867

Дочь: Корешкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Корешков Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Степан Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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