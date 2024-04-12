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Доренский Семен Сафонович

Место рождения

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Доренский Сафон

Мать: не указана

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Доренский Семен Сафонович

Мать ребёнка: Доренская Евдокия

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Доренская Аксинья Семеновна

Мать ребёнка: Доренская Евдокия

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Доренский Степан Семенович

Мать ребёнка: Доренская Евдокия

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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