Доренский Семен Сафонович
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Доренский Сафон
Рождение ребёнка
1824
Сын: Доренский Семен Сафонович
Мать ребёнка: Доренская Евдокия
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Доренская Аксинья Семеновна
Мать ребёнка: Доренская Евдокия
Рождение ребёнка
1829
Сын: Доренский Степан Семенович
Мать ребёнка: Доренская Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно