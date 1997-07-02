Иванов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Виктор

Иванов Виктор

Место рождения

Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Россия

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

02.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Иванов Пётр Михайлович

Мать: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Натальина) Надежда

Военная награда
Неизвестно
Военная награда
03.06.1945
Рождение ребёнка
01.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Натальина) Надежда

Рождение ребёнка
28.09.1950

Дочь: Блинова (Иванова) Татьяна

Мать ребёнка: Иванова (Натальина) Надежда

Рождение ребёнка
28.09.1952

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Иванова (Натальина) Надежда

Смерть
02.07.1997
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.