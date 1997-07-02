Иванов Виктор
Место рожденияАнжеро-Судженск, Кемеровская область, Россия
Дата рождения22.02.1922
Дата смерти02.07.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Военная награда
03.06.1945
Рождение ребёнка
01.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Натальина) Надежда
Рождение ребёнка
28.09.1950
Дочь: Блинова (Иванова) Татьяна
Мать ребёнка: Иванова (Натальина) Надежда
Рождение ребёнка
28.09.1952
Сын: Иванов Александр
Мать ребёнка: Иванова (Натальина) Надежда
Смерть
02.07.1997
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно