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Саврасов Афанасий Дмитриевич

Место рождения

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.01.1890

Дата смерти

25.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1890

Отец: Саврасов Дмитрий Алексеевич (?)

Мать: не указана

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1922

Жена: Саврасова Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Саврасов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Саврасов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1927

Сын: Саврасов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1930

Дочь: Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1933

Сын: Саврасов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.10.1944
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