Саврасов Афанасий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1890
Дата смерти25.10.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1890
Отец: Саврасов Дмитрий Алексеевич (?)
Бракосочетание
09.02.1922
Рождение ребёнка
1923
Сын: Саврасов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.01.1925
Сын: Саврасов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.11.1927
Сын: Саврасов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.04.1930
Дочь: Любовь Афанасьевна
Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.02.1933
Сын: Саврасов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Саврасова Вера Афанасьевна
Смерть
25.10.1944