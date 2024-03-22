Егор Гуриев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Гурий Никифоров
Мать: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Григорий Егоров
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Максим Егоров
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яков Егоров
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно
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