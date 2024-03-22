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Егор Гуриев

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Гурий Никифоров

Мать: Ирина Стефанова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Григорий Егоров

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Максим Егоров

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Яков Егоров

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно
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